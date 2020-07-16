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KKSF'den engelsiz satranca destek

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Doç. Dr. Hasan Samani, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde yürütülen Engelsiz Satranç faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere LTB Meclis Üyesi Çelen Çağansoy ile bir araya geldi

KKSF'den engelsiz satranca destek
16 Temmuz 2020 Perşembe 22:28

Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Başkanı Doç.Dr. Hasan Samani, Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde yürütülen Engelsiz Satranç faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere LTB Meclis Üyesi ve Engelsiz Şehir Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy ile biraraya geldi.

KKSF Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Aslım, gönüllü Görme Engelli Eğitmeni Bahar Üzümcü ile Engelsiz Satranç sevdalısı Bünyemin Akoğlu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, KKSF’nin, engelsiz satranç eğitimi faaliyetlerinde koyabileceği katkı ve üstlenebileceği sorumluluklar konuşuldu.

Hasan Samani, federasyon olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.Ayrıca, sohbet toplantısı sırasında Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Aslım ile Bünyemin Akoğlu arasında Kabartma Satranç Takımıyla kısa bir maç yapıldı.

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