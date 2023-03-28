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Kız ve erkekler badminton şampiyonu YDİ

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İlkokullar arası Şampiyon Melekler Badminton Sampiyonası yapıldı. Kız ve erkelerde şampiyonluğu yakın Doğu İlkokulu kazandı

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Kız ve erkekler badminton şampiyonu YDİ
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KKTC MEB Okul sporları 2022-2023 Eğitim Yılı İlkokullar arası Badminton Şampiyonası Atatürk Spor Salonunda 27 Mart 2023 tarihinde düzenlendi. Sabah 09.30 da Türkiyedeki büyük deprem felaketinde aramızdan ayrılan Şampiyon Melekler Takımımız ile tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşu ve istiklal marşının ardından başlayan şampiyona saat 16.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Şampiyonada Yakın Doğu İlkokulu hem Kız hem de Erkek Takımı ilkokullar arası KKTC şampiyonu olmayı başardı. Erkeklerde ikinciliği Necati Taşkın İlkokulu alırken üçüncülüğü Necat British İlkokulu dördüncülüğü de Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu kazandı. Kızlarda şampiyonluğu yine Yakın Doğu İlkokulu kazanırken ikinciliği Necati Taşkın İlkokulu üçüncülüğü ise Necat British İlkokulu aldı.
 
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