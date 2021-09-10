Kickboksta üç şampiyona bir arada

UyuşturucuileMücadeleKomisyonu’nunhimayelerindedüzenlenecek 2021 KickboksLigi 3.AyakMüsabakaları, 13.AydaTilkiKickboksŞampiyonasıve 1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonası, 26 Eylül 2021 tarihinde, Gazimağusa’da Arena SporSalonu’ndayapılıyor.
2021 KickboksLigi 3.AyakMüsabakaları, 13.AydaTilkiKickboksŞampiyonasıve 1.MMA (Mixed Martial Arts) Şampiyonasıolmaküzere, aynigünüçşampiyonanınbiraradayapılacağıorganizasyonda, ilk defa MMA (Mixed Martial Arts) spordalında MMA Graplingve MMA Light disiplinindeyarışmalar da yapılacak.
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