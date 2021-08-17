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Kickboksta renkli kuşak sınavı yapıldı

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61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı, Kickboks Federasyonuna üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı

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Kickboksta renkli kuşak sınavı yapıldı
Kickboks Federasyonun 2021 Yılı Faaliyet Programında yer alan 61. Kickboks Renkli Kuşak Sınavı,federasyona üye derneklerin antrenman salonlarında mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldı.
Sınavına, üç aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katıldı. Disiplin, sözlü ve uygulamalı olarak yapılan kuşak sınavı sonunda 60 ve üzeri puan alan 62 sporcu başarılı olarak terfi etti.
 
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