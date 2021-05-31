Kickboksta coşkulu yarışmalar

Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası, dernek ve federasyon yetkilileri ileAhmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokcu tarafından verildi.
4.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası Kupasını genel klasmanda 90 puan elde eden Erdem Akademi Spor Derneği alırken, 2021 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;
|2021 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:
|MİNİKLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|Genel
|1. Erdem Akademi Spor Derneği
|46 puan
|46 puan
|2. Aziz Spor Derneği
|18 puan
|18 puan
|3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|12 puan
|12 puan
|4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|8 puan
|8 puan
|5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|0 puan
|0 puan
|6. CyprusBullandLion
|0 puan
|0 puan
|7.Ottoman fıght spor derneği
|0 puan
|0 puan
|YILDIZLAR KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|Genel
|1. Erdem Akademi Spor Derneği
|15 puan
|15 puan
|2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|14 puan
|14 puan
|3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|12 puan
|12 puan
|4. Aziz Spor Derneği
|8 puan
|8 puan
|5. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|5 puan
|5 puan
|6.Ottoman fıght spor derneği
|0 puan
|0 puan
|7. CyprusBullandLion
|0 puan
|0 puan
|GENÇLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|Genel
|1. Aziz Spor Derneği
|34 puan
|34 puan
|2. Erdem Akademi Spor Derneği
|29 puan
|29 puan
|3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|13 puan
|13 puan
|4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|12 puan
|12 puan
|5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|10 puan
|10 puan
|6. CyprusBullandLion
|6 puan
|6 puan
|7.Ottoman fıght spor derneği
|0 puan
|0 puan
|BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE
|1. Ayak
|Genel
|1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği
|12 puan
|12 puan
|2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği
|3 puan
|3 puan
|3. Aziz Spor Derneği
|0 puan
|0 puan
|4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği
|0 puan
|0 puan
|5. Erdem Akademi Spor Derneği
|0 puan
|0 puan
|6.Ottoman fıght spor derneği
|0 puan
|0 puan
|7. CyprusBullandLion
|0 puan
|0 puan