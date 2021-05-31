Kickboksta coşkulu yarışmalar

2021 Kickboks Ligi müsabakaları ve 4. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde büyük bir coşku ile yapıldı

2021 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU: MİNİKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak Genel 1. Erdem Akademi Spor Derneği 46 puan 46 puan 2. Aziz Spor Derneği 18 puan 18 puan 3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan 4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 8 puan 8 puan 5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 0 puan 0 puan 6. CyprusBullandLion 0 puan 0 puan 7.Ottoman fıght spor derneği 0 puan 0 puan YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1. Ayak Genel 1. Erdem Akademi Spor Derneği 15 puan 15 puan 2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 14 puan 14 puan 3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan 4. Aziz Spor Derneği 8 puan 8 puan 5. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 5 puan 5 puan 6.Ottoman fıght spor derneği 0 puan 0 puan 7. CyprusBullandLion 0 puan 0 puan GENÇLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak Genel 1. Aziz Spor Derneği 34 puan 34 puan 2. Erdem Akademi Spor Derneği 29 puan 29 puan 3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 13 puan 13 puan 4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan 5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 10 puan 10 puan 6. CyprusBullandLion 6 puan 6 puan 7.Ottoman fıght spor derneği 0 puan 0 puan BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1. Ayak Genel 1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12 puan 12 puan 2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 3 puan 3 puan 3. Aziz Spor Derneği 0 puan 0 puan 4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 0 puan 0 puan 5. Erdem Akademi Spor Derneği 0 puan 0 puan 6.Ottoman fıght spor derneği 0 puan 0 puan 7. CyprusBullandLion 0 puan 0 puan

2021 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları ve 4.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 30 Mayıs 2021, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 7 dernekten 77 sporcunun katılımı ile yapıldı.Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası, dernek ve federasyon yetkilileri ileAhmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokcu tarafından verildi.4.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası Kupasını genel klasmanda 90 puan elde eden Erdem Akademi Spor Derneği alırken, 2021 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;