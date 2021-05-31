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Kickboksta coşkulu yarışmalar

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2021 Kickboks Ligi müsabakaları ve 4. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde büyük bir coşku ile yapıldı

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Kickboksta coşkulu yarışmalar
2021 Kickboks Ligi (1.Ayak)Müsabakaları ve 4.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 30 Mayıs 2021, Pazar günü, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu’nda 7 dernekten 77 sporcunun katılımı ile yapıldı.
Müsabakalardan önce yapılan tartı ve kura çekiminden sonra müsabakalara geçildi. Minik, yıldız, genç ve büyükler kategorisinde, Müzikli Forum ve Point Fighting disiplinlerinde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve şampiyonluk kupası, dernek ve federasyon yetkilileri ileAhmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokcu tarafından verildi.
4.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası Kupasını genel klasmanda 90 puan elde eden Erdem Akademi Spor Derneği alırken, 2021 Kickboks Ligi 1.Ayak Müsabakaları sonunda Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde takımların puan durumu aşağıda görüldüğü gibidir;
2021 KİCKBOKS LİGİ TAKIM SIRALAMASI ve PUAN DURUMU:
     
MİNİKLER KATEGORİSİNDE  1.  Ayak        Genel
1. Erdem Akademi Spor Derneği 46  puan 46 puan
2. Aziz Spor Derneği 18  puan 18 puan
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12  puan 12 puan
4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 8  puan 8 puan
5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 0  puan 0 puan
6. CyprusBullandLion 0  puan 0 puan
7.Ottoman  fıght  spor  derneği 0  puan 0 puan
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE 1.  Ayak         Genel
1. Erdem Akademi Spor Derneği 15  puan 15 puan
2. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 14  puan 14 puan
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 12  puan 12 puan
4. Aziz Spor Derneği 8  puan 8 puan
5. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 5  puan 5 puan
6.Ottoman  fıght  spor  derneği 0  puan 0 puan
7. CyprusBullandLion 0  puan 0 puan
GENÇLER KATEGORİSİNDE 1.  Ayak        Genel
1. Aziz Spor Derneği 34  puan 34 puan
2. Erdem Akademi Spor Derneği 29  puan 29 puan
3. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 13  puan 13 puan
4. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12  puan 12 puan
5. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 10  puan 10 puan
6. CyprusBullandLion 6  puan 6 puan
7.Ottoman  fıght  spor  derneği 0  puan 0 puan
BÜYÜKLER KATEGORİSİNDE 1.  Ayak        Genel
1. Güzelyurt Savunma Sanatları Derneği 12  puan 12 puan
2. Şimşek Savunma Sanatları Derneği 3  puan 3 puan
3. Aziz Spor Derneği 0  puan 0 puan
4. Gazimağusa İhtisas Spor Derneği 0  puan 0 puan
5. Erdem Akademi Spor Derneği 0  puan 0 puan
6.Ottoman  fıght  spor  derneği 0  puan 0 puan
7. CyprusBullandLion 0  puan 0 puan
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