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Kickbokscular, Avrupa arenasında

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Kickbokscular, Avrupa arenasında
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6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası, 09 – 11 Nisan 2021 tarihleri arasında, Türkiye’nin Antalya şehrinde yapılıyor.
6. Uluslararası Türkiye Açık Kickboks Avrupa Kupası’nda ülkemizi antrenörEkim Özgüvenli, sporcular Ali Can Konu, Mustafa Ömer Bakış, Taşkın Ercantan ve Yusuf Efe Yetimoğlutemsil ediyor. KKTC Kickboks Milli Takımı, Antalya’da başlayan ve üç gün sürecek şampiyonada madalya için mücadele ediyor.
 
 
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