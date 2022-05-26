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Kickbokscular Ahmed Sami Topcan anısına oynayacaklar

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Kickbokscular Ahmed Sami Topcan anısına oynayacaklar
2022 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 5.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası, 29 Mayıs 2022, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’ndayapılıyor.
 2022 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları yanında, 5.Ahmed Sami Topcan Kickboks Şampiyonası da ayni gün yapılacak.  Şampiyona Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde Müzikli Form, Point Fighting ve Kick Light disiplinlerinde yapılacak Şampiyonada, 8 kulüpten sporcular yarışacak. Müsabakalar saat 10.00’da başlayacak.      
 
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