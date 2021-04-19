Kickboks Niyazi Demirel'le devam

Kickboks Federasyonu’nun 15. olağan genel kurulu gerçekleştirilirken, oybirliği ile yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Demirel, üç yıl daha federasyon başkanlığını yürütecek

Kickboks Federasyonu’nun 15. olağan genel kurulu geçtiğimiz Cumartesi günüfederasyona üye derneklerin katılımı ile Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği'nde gerçekleştirildi.

Divan başkanlığını Ümit Nusret, sekreterliğini İrfan Ağınlıve İsmet Baydur’un yaptıkları genel kurul, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Maske, mesafe ve hijyen kuralları kapsamında gerçekleştirilen genel kurulda 2020 yılı mali raporu, mali sekreter FaramezNajafov, 2020 yılı faaliyet raporu federasyon başkanı Niyazi Demirel tarafından okunarak oybirliği ile aklanırken, 2021 yılı faaliyet programı da oybirliği ile onaylandı. Üç yılda bir gerçekleştirilen başkanlık seçimine, tek aday olarak katılan Niyazi Demirel, toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile yeniden başkanlığa seçildi.

2019 yılında, İrlanda Cumhuriyeti’nin Cork şehrinde düzenlenen ISKA Dünya Kickboks Şampiyonası’nda Dünya şampiyonu olan İsmet Baydur ve antrenörü Cuma Öztürk’e federasyon yönetim kurulu kararı ile para ve plaket ödülü verildi. Genel Kurul, üye derneklerin dilek ve temennileri ile sona erdi.



