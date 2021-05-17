Kickboks iki etkinlikle başlayacak

Kickboksta2021 yılının ilk müsabakaları, 30 Mayıs 2021 tarihinde Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu’nun himayelerinde yapılıyor.
2021 Kickboks Ligi’nin (1.Ayak) Müsabakaları ve 4. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 30 Mayıs 2021 Pazar günü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor.
2021 yılının ilk kickboks müsabakası niteliğinde olan ve seyircisiz yapılacak Kickboks Ligi (1. ayak müsabakaları) yanında ayni gün Ahmed Sami Topcan anısına 4. Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası da yapılacak.
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