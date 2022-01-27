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Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Seminerinde başarılı olanlar açıklandı

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Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Seminerinde başarılı olanlar açıklandı
Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Semineri, 08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.
Kickboks ve Muaythai Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 15 kişi başarılı oldu.
     Başarılı olanların isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;
   KİCKBOKS HAKEM EĞİTİM KURSUNDA BAŞARI GÖSTERENLERİN LİSTESİ:
1.      Şengül Kırmızı                        ADAY
2.      Tekhan Ali Khakparaghi                 ADAY
3.      Furkan Satırlı                         ADAY
4.      Fatma Esmanur Erdem                    ADAY
5.      Mertcan Yeşilyurt                            ADAY
6.      Emrah Şahin                                    ADAY
7.      Hatice Yurcan                        ADAY
8.      Emirhan Göktaş                     ADAY
9.      Beytullaharakuş                     ADAY
10.    Ümit Tokuç                                     ADAY
11.    İsmail Hakkı Çebi                            ADAY
12.    Haydar işik                             ADAY
13.    Katsıavnrynaişik                    ADAY
KİCKBOKS HAKEM GELİŞİM TELAFİ SEMİNERİNDE BAŞARI GÖSTERENLERİN LİSTESİ:
1.      Asya Hoşoğlu
2.      Meryem Gedeş
 
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