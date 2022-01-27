Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Seminerinde başarılı olanlar açıklandı

Federasyonun 2022 yılı Faaliyet Programında yer alan Kickboks Hakem Eğitim Kursu ve Gelişim Telafi Semineri, 08-09 Ocak 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa’da Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi ve Federasyon Antrenman Salonunda yapıldı.

Kickboks ve Muaythai Hakem Komitesi Başkanı Vedat YAYAR tarafından verilen kurs ve seminer sonunda yapılan sınavda 70 ve üzeri puan alan 15 kişi başarılı oldu.

Başarılı olanların isimleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir;

KİCKBOKS HAKEM EĞİTİM KURSUNDA BAŞARI GÖSTERENLERİN LİSTESİ:

1. Şengül Kırmızı ADAY

2. Tekhan Ali Khakparaghi ADAY

3. Furkan Satırlı ADAY

4. Fatma Esmanur Erdem ADAY

5. Mertcan Yeşilyurt ADAY

6. Emrah Şahin ADAY

7. Hatice Yurcan ADAY

8. Emirhan Göktaş ADAY

9. Beytullaharakuş ADAY

10. Ümit Tokuç ADAY

11. İsmail Hakkı Çebi ADAY

12. Haydar işik ADAY

13. Katsıavnrynaişik ADAY

KİCKBOKS HAKEM GELİŞİM TELAFİ SEMİNERİNDE BAŞARI GÖSTERENLERİN LİSTESİ:

1. Asya Hoşoğlu

2. Meryem Gedeş

