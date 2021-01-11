Kıbrıslılar, Leeds’i dağıttı

Kıbrıslı Türk Erdem Konyar'ın başkan vekili olduğu Crawley Town’un, Premier Lig ekibi Leeds’i 3-0 yendiği maçta, maçın ilk golünü Kıbrıslı Rum Nichollas Tsaroulla attı

Kıbrıs Türk futboluna menajer ve dışa açılım için çeşitli projelerle yardımcı olmaya çalışan ancak süreç içerisinde ülke futbolundan uzaklaşan Erdem Konyar'ın, başkan vekili olduğu İngiltere Lig 2 (4. Lig) ekibi Crawley Town, FA Cup'ta Premier Lig ekibi Leeds Utd'ı 3-0 yenerek tur atladı.

Türkiyeli iş adamı Ziya Eren’in sahibi olduğu Crawley Town’un elde ettiği önemli başarıyı BBC Sport manşetten verdi. Crawley Town'un, Leeds Utd'ı 3-0 mağlup ettiği maçın ilk golünü ise Kıbrıslı Rum Nichollas Tsaroulla attı.

