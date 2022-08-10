Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kaplan Avusturya’ya gitti

BAU Kıbrıs ile sponsorluk anlaşması imzalayan Kıbrıslı Türk bisikletçi Emre Kapan, Avusturya’da düzenlenen bir yarışmaya katılmak için dün adadan ayrıldı.

Bisiklet sporunda 2022 yılında fırtına gibi esen yıldız sporcumuz Emre Kaplan başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Kıbrıslı Türk bisikletçi Kaplan, önceki gece Avusturya’da düzenlenen yarışmaya katılmak üzere adadan ayrıldı.

Kaplan, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Eral Osmanlar ile 2022 yılını kapsayan bir sponsorluk anlaşması da yaptı.

Kaplan, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yol Şampiyonası’nda Türkiye şampiyonu olmuştu.

