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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 41’inci yılı nedeniyle özel tarih damgası kullanıldı

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 41’inci yılı nedeniyle özel tarih damgası kullanıldı
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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin (KTSYD) 41’inci yılı anısına posta gönderilerinde özel tarih damgası kullanıldı.

 Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde, giden posta gönderilerinde pulun üzerine, gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne ”Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği 41 Yaşında” yazılı tarih damgası uygulandı.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy yaptığı yazılı açıklamada, bu özel tarih damgası uygulamasının, derneğin spor medyasına katkılarını ve 41 yıllık geçmişini kutlamak amacıyla yapıldığını ifade belirtti.
Özsoy, 6 Ağustos 1983’te KTSYD’nin ilk genel kurulunun yapıldığına işaret ederek, özel damga pulunun kullanılmasını mümkün kılan Posta Dairesi Müdürü Yakup İskender başta olmak üzere katkı koyanlara teşekkür etti.

Necati Özsoy, Posta gönderilerinde yer alacak damga, derneğin uzun yıllara dayanan etkisini ve spor yazarlığına olan katkısını simgelerken, posta koleksiyoncuları ve tarih meraklıları için de anlamlı bir hatıra olacağını kaydetti.
 
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