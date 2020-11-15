Kempo’nun ilk şampiyonu İngenç Akademi

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ilk resmi organizasyonunu, 15 Kasım Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleştirirken, İngenç Akademi Spor Derneği şampiyon oldu

Kempo Savunma Sporları Federasyonu ilk resmi organizasyonunu,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 15 Kasım Cumhuriyet Kupası adı altında gerçekleştirdi.

Mehmet İngenç başkanlığındaki yönetim kurulu, anlamlı bir organizasyona imza atarken, Mehmet İngenç açılış konuşmasında Cumhuriyetin kuruluşunun 37. yılı olması nedeni ile tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

İskele Belediye başkanı Hasan Sadıkoğlu ise Kempo Savunma Sporları Federasyonu tarafından İskele’de düzenlenen şampiyonadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, organizasyona katkı koyan herkese ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Cumhuriyet Kupası şampiyonasına 5 kulüpten 68 sporcu katıldı. Cumhuriyet Kupası şampiyonası müzikli forum kempo, kata çizimi, kempo self defence müsabakaları yapıldı. Cumhuriyet Kupası şampiyonasında İngenç Akademi Spor Derneği şampiyon olurken, Dosmai Spor Derneği ikinci, Sbox Atletic Club ise üçüncü oldu.

15 Kasım Cumhuriyet Kupası şampiyonasında dereceye giren takım ve sporculara katılım belgesi, kupa ve madalyalar, İskelel Belediyesi başkanı Hasan sadıkoğlu,Kempo Savunma Sporları Federasyonubaşkanı Mehmet İngenç,yönetim kurulu üyeleri Bünyamin Merhametsiz, Engin İmre, Mehmet İlkerli, Nuray Karakuş, Muhammed Erdal tarafından verildi. Ayrıca organizasyona koyduğu destek ve katkılardan dolayı İskelel Beldiye başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür plaketi taktim edildi.

