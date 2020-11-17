banner480
banner69
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
8 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
21 0
 
133 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
30 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
25 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
26 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
31 0
banner529
banner570

Kempo devam, boks beklemede

banner476

Kempo devam, boks beklemede

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı,korona virüs vakalarının bulaşına engel olmak için ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

Alınan kararlar içerisinde spor ile ilgili olanlar da var. Spor ile ilgili alınan kararlar şöyle:

“Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının açılma kararının 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından tarafımıza iletilen talep doğrultusunda Kempo sporunun branşları içinde bulunan temassız sporların yapılması uygun görülmüştür.”

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.