Kempo devam, boks beklemede

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası Kapsamında Toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı,korona virüs vakalarının bulaşına engel olmak için ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar verdi.

Alınan kararlar içerisinde spor ile ilgili olanlar da var. Spor ile ilgili alınan kararlar şöyle:

“Boks, güreş ve yakın dövüş spor dallarının açılma kararının 30 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.

Spor Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından tarafımıza iletilen talep doğrultusunda Kempo sporunun branşları içinde bulunan temassız sporların yapılması uygun görülmüştür.”