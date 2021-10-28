Kemal Demirciler anısına yarışacaklar

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu, KKTC Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası organize edecek.
Kemal Demirciler anısına düzenlenecek olan KKTCVücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası için 29 Ekim’de 17:00 – 19:00 saatleri arasında tartı yapılacak.
Kemal Demirciler Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası 30 Ekim’de Yakın Doğu Üniversitesinde gerçekleştirilecek.
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