Kaymaklı’nın, Türkiye’den ziyaretçisi vardı

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünün dün Türkiye’den ziyaretçisi vardı.Türkiye

Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı bakan yardımcısı Serdar Çam, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünü ziyaret etti.

Başkan Akay Aşina ve yönetim kurulu ile bir araya gelen Serdar Çam,ziyarette bulunarak kulübüün projeleri hakkında bilgilendirildi. Ziyarette Lefkoşa Türk Belediyesi asbaşkanı Akın Aktunç da yer aldı.



