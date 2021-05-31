Kaymaklı’da, Çağlar’ın bebeğine jest

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları başkanı Selda Aşina ve yönetim kurulu üyeleri, baba olan Çağlar Toklu’yu kutlayarak, minik bebeğin hediyesini takdim ettiler.
Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünden yapılan açıklamada “Pandemi döneminde dünyaya gelen bebeğimizin hoş geldin hediyesi, Kadın Kolları başkanımız Selda Aşina tarafından babası Çağlar Toklu'ya teslim edildi. Sağlık ve mutlulukla büyüsün.” ifadeleri kullanıldı.
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