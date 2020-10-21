Kaymaklı tam bir spor kulübü

Küçük Kaymaklı'da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı icraatlarına devam ediyor.

Küçük Kaymaklı yarın saat 18.00'de kulüp lokalinde yeni kuracağı masa tenisi takımının tanıtımını olacak.

Bunun yanında Küçük Kaymaklı'nın futbol dışında faaliyet gösterdiği branşlar olan bocce, okçuluk ve kadın futbol takımlarının temsilcileri de tanıtımda yer alacak.