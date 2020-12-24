Kaymaklı şehitlerini anacak

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü, camianın önde gelen isimlerinden Şehit Hüseyin Ruso'yu anma töreni düzenleyecek.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünden anma töreni ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Bu ülke için, Kaymaklı için canını veren aziz şehitlerimizi ve Şehit Hüseyin Ruso'yu minnetle anıyoruz.

25Aralık saat 9:00'da Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü'nün düzenleyeceği anma törenlerinin ilki Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı'nda olacak. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina yapacak.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından ikinci anma töreni Şehit Hüseyin Ruso'nun kabri başında yer alacak.”

