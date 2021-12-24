Kaymaklı, Ruso’yu ve Şehitleri anacak

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü,Küçük Kaymaklı Şehitleri ile stada adı verilen iehit Hüseyin Ruso için anma töreni düzenleyecek.

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübünden anma töreni ile ilgili yapılan açıklamada “Bu ülke için, Küçük Kaymaklı için canını veren Aziz Şehitlerimizi ve Şehit Hüseyin Ruso'yu bir kez daha minnetle anıyoruz.

Aziz Şehitlerimizi anmak için 25 Aralık 2021 Cumartesi günü önce Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtında, ardından da Küçük Kaymaklı Şehitliğinde törenler düzenleyeceğiz. Saat 09:00’da Şehitlikte gerçekleşecek törende kulüp başkanımız Akay Aşina da konuşma yapacak.

Buradaki etkinliğin ardından Şht Hüseyin Ruso’nun kabrine çiçekler bırakılacak. Ruso ruhuyla uğrunda ölecek kadar…”



