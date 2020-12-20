Kaymaklı'nın Süleyman Dayısı, hayatını kaybetti

Küçük Kaymaklı'nın asırlık çınarı, kulübün en yaşlı taraftarı Süleyman Pehlivanoğlu 94 yaşında hayatını kaybetti.

Süleyman Dayısını kaybeden Küçük Kaymaklı kulübü, camiayı üzen vefatla ilgili şu paylaşımı yaptı: "Süleyman dayımızı kaybettik. Camiamızın sevilen insanı Süleyman Pehlivanoğlu'na rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

