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Kaymaklı Masa Tenisi Takımı kuruldu

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Küçük Kaymaklı kulübü, kulüp lokalinde yeni kurduğu masa tenisi takımının tanıtımını yaparken, takımının sorumluluğuna ise Zekai Soyadlı getirildi

Kaymaklı Masa Tenisi Takımı kuruldu
Necati KÜLAHLILAR
Başkent kulübü Küçük Kaymaklı'da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kurulu başarılı icraatlarına devam ediyor.
Küçük Kaymaklı kulübü, kulüp lokalinde yeni kurduğu masa tenisi takımının tanıtımını yaptı. Çoğunluğu faaliyetlerini durduran Yakın Doğu Üniversitesi Masa Tenisi takımının sporcuları olan masa tenisçiler, attıkları imzalar ile Küçük Kaymaklı’ya transfer oldular.
Erkekler ve Kadınlar Liglerinde mücadele edecek olan Küçük Kaymaklı Masa Tenisi takımının sorumluluğunu ise geçmişte kulüpte futbol oynamış olan Zekai Soyadlı üstlendi.Zekai Soyadlı, sporcu olarak da takımda yer alacak.
Küçük Kaymaklı’nın faaliyet gösterdiği branşlar olan futbol,bocce, okçuluk ve kadın futbol takımlarının temsilcileri de, yöneticilerle birlikte tanıtımda yer aldılar.


 
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