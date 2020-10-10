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Kaymaklı Kadın Kolları farkındalık etkinlikleri düzenleyecek

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Kaymaklı Kadın Kolları farkındalık etkinlikleri düzenleyecek
Küçük Kaymaklı Kadınlar Kolu, Ekim ayı boyunca Meme Kanseri farkındalık etkinlikleri düzenleyecek. Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Küçük Kaymaklı kadın kolları şu ifadeleri kullandı:
"Farkındayız! Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Kadın Kolları Ekim Ayı boyunca Meme Kanseri farkındalığı için çalışacağız. Kanserden değil geç kalmaktan korkulması gerektiğini biliyoruz. Etkinliklerimize ay boyunca devam edeceğiz. Son sözümuz Yeşil siyah, Forest Kaymaklı" Bizler Selda Çimen Aşina, Sevim Ulukan,Cemaliye Oduncuoğlu, Didem Çaylar, Hale Kırman, Serap Yamanbey ve Selcen Pusat herkesi etkinliklerimize davet ediyoruz."
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