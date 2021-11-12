Kaymaklı, Halil Sermaye’yi anacak

Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetimi, kulübün merhum değerlerini anma adına turnuvalar organize etmeye devam ediyor.
Küçük Kaymaklı, camianın önemli isimlerinden Halil Sermaye anısına U 11 kategorisinde turnuva organize etti. U11 1. Halil Sermaye Anı Turnuvası, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Gönyeli ve 1461 İskele Trabzonspor U 11 Takımlarının katılımıyla, 14 Kasım Pazar günü saat 10:00’da Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü spor kompleksinde düzenlenecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.