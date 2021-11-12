Kaymaklı, Halil Sermaye’yi anacak

Akay Aşina başkanlığındaki Küçük Kaymaklı yönetimi, kulübün merhum değerlerini anma adına turnuvalar organize etmeye devam ediyor.

Küçük Kaymaklı, camianın önemli isimlerinden Halil Sermaye anısına U 11 kategorisinde turnuva organize etti. U11 1. Halil Sermaye Anı Turnuvası, Küçük Kaymaklı, Yenicami, Gönyeli ve 1461 İskele Trabzonspor U 11 Takımlarının katılımıyla, 14 Kasım Pazar günü saat 10:00’da Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü spor kompleksinde düzenlenecek.

