Kaymaklı farkında

Küçük Kaymaklı kadın kolları Ekim ayı boyunca Meme Kanseri farkındalık etkinlikleri düzenliyor. Etkinliklerden biri daha gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Küçük Kaymaklı'nın antrenmanını ziyaret eden Küçük Kaymaklı Kadın Kolları üyeleri, kırmızı tişörtleri ve pembe balonları ile futbolcuları da bilgilendirdiler.
Küçük Kaymaklı kulüp başkanı Akay Aşina da etkinliğe destek verirken, futbolcular da pembe balon taşıyıp farkındalığın önemini belirttiler.
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