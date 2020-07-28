Kaymaklı'da kadın kolları faaliyette

Küçük Kaymaklı'da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kuruluna katkı koyacak, kadın kolları oluşturuldu.
Dün 2. toplantısını kulüp toplantı salonunda gerçekleştiren Küçük Kaymaklı kadın kolları üyeleri, yapılan toplantı sonucu öncellikle alt yapıya gelir getirici faaliyetler yapılması konusunda kararlar aldılar.
Etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunan Küçük Kaymaklı kadın kolları üyeleri, ilerleyen günlerde girişimlerini sıklaştıracak.
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