banner411
banner69
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
263 0
Cinayet mi? hak mı?
Cinayet mi? hak mı?
22 0
 
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
Palm Beach Hotel’de önlemler harfiyen uygulanıyor
120 0
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
Gençlik Gücü ile Memorial Hastaneleri anlaştı
150 0
40 0
Club Q’dan Gazapizm geçti
Club Q’dan Gazapizm geçti
64 0
Kırıkkale hedefe odaklandı
Kırıkkale hedefe odaklandı
61 0
banner460

Kaymaklı'da kadın kolları faaliyette

banner27

Kaymaklı'da kadın kolları faaliyette
Küçük Kaymaklı'da Akay Aşina başkanlığındaki yönetim kuruluna katkı koyacak, kadın kolları oluşturuldu.
Dün 2. toplantısını kulüp toplantı salonunda gerçekleştiren Küçük Kaymaklı kadın kolları üyeleri, yapılan toplantı sonucu öncellikle alt yapıya gelir getirici faaliyetler yapılması konusunda kararlar aldılar.
Etkinlikler konusunda fikir alışverişinde bulunan Küçük Kaymaklı kadın kolları üyeleri, ilerleyen günlerde girişimlerini sıklaştıracak.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.