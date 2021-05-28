Kaymaklı Akademide çocuk günü coşkusu yaşanacak

Küçük Kaymaklı Akademi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla çocukların eğleneceği festival düzenleyecek.
Küçük Kaymaklı Akademi ile Doğan Türk Birliği Akademi arasında çeşitli kategorilerde oynanacak maçların yanı sıra düzenlenecek eğlenceli etkinliklerle çocukların, kendi günlerinde eğlenceli saatler geçirmesi sağlanacak.
“Evimiz” sponsorluğunda düzenlenecek 1 Haziran Dünya Çocuk Günü festivali, Şht Hüseyin Ruso Stadında Salı günü saat 17:00’de başlayacak.
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