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Kaymaklı Akademi’de antrenmanlar başladı

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Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinde çalışmalar, sentetik antrenman sahasında başlarken, ““Forest ruhuyla sahadayız. Geleceğin yıldızları, alt yapının güçlenmesinin ilk adımlarını atacaklar.”açıklaması yapıldı

Kaymaklı Akademi’de antrenmanlar başladı
Ülkemizde pandemi nedeni ile eğitime ara veren futbol akademileri çalışmalarına yeniden başlıyorlar.
Küçük Kaymaklı Futbol Akademisi de çalışmalarına yeniden başladı. Salih Sakallı koordinatörlüğündeki Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinde çalışmalar, sentetik antrenman sahasında başladı.
3 yaşındaki çocukların da futbol eğitimi aldığı Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinde miniklerin antrenörlüğü görevini ise Küçük Kaymaklı alt yapısından yetişen eski futbolcu, yeni antrenör Evrim Belge üstlendi.
Küçük Kaymaklı Futbol Akademisinden çalışmaların başlaması ile ilgili yapılan açıklamada, “Forest ruhuyla sahadayız. Geleceğin yıldızları, alt yapının güçlenmesinin ilk adımlarını atacak olan 3 yaş grubumuz antremanlarınaantrenörümüz Evrim Belge yönetiminde başladı.
Grubumuz haftada iki kez Çarşamba saat 17:00’deve Cumartesi saat 10:00'da antrenman yapacak.Antremanlarımıza kayıtlarımız ise devam etmektedir.” açıklaması yapıldı.
 
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