Kayaalp ve Adar, Türkiye spor tarihine geçtiler

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçerken, Yasemin Adar ise olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçti

MakuhariMesse'de grekoromen stil 130 kiloda Rıza Kayaalap, madalya mücadelesinde İranlı AminMirzazadeh ile karşı karşıya geldi.Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen ve peş peşe çırpmayla bir anda 7-0 öne geçen milli sporcu ilk yarıyı bu skorla önde geçti. İkinci devrede savunmada kalan milli sporcu, 2 sayı verse de karşılaşmayı 7-2 kazandı.Rıza Kayaalp, Tokyo 2020'de bronz madalya alarak olimpiyatlardaki üçüncü madalyasına ulaştı.Tarihe geçtiKayaalp, rahmetli Hamit Kaplan'ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olarak spor tarihimize geçti.YASEMİN ADAR DA TARİHE GEÇTİ2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'ten sonra Yasemin Adar'la da madalya sevinci yaşadık.Kadınlar 76 kiloda milli güreşçimiz Yasemin Adar, Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçimiz, Kırgız rakibini 1 dakika 24 saniyede tuş ederek bronz madalya kazandı.Olimpiyat madalyası kazanan ilk Türk kadın güreşçi unvannı alan Adar, mücadele sonrası sevinç gözyaşlarını tutamadı.