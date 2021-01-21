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Kavaz’dan zorunlu veda

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Güreş Federasyonunun, 34 yıllık başkanı Hüseyin Kavaz, Kamu Hizmeti Kurumu’na atanmasından dolayı genel kurulda başkan adayı olmayacak

Kavaz’dan zorunlu veda
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Güreş Federasyonu’nun 24 Ocak 2021 Pazar günü Rifat Şener Güreş Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak olağan genel kurulunda 34 yıllık başkan Hüseyin Kavaz başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.
Faaliyet ve mali raporların onayını alacak olan Güreş Federasyonu, yeni başkanını seçecek. 34 yıllık geçmişi olan Hüseyin Kavaz, Cumhurbaşkanlığında yeni görevi nedeniyle aday olmayacağını vurguladı.
Kavaz’ın açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Kamu Hizmeti Kurumu’na atanmam ve çok yoğun bir iş durumu içerisine girmem nedeniyle 34 yılımı verdiğim güreş camiasında görevimi bırakmak zorunda kaldım.
Görev süresinde bana destek olan saygı gösteren tüm üyelere sporcu, hakem ve antrenörlere teşekkür ederim” dedi.
 
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