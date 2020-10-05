Kavaz: Üyelerimiz sözlü tacizlere uğruyor

Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret ederek, futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verip, destek talep etti. Tarkan Kavaz ziyarette, “Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor ve sözlü tacizlere uğruyor.” açıklamasını yaptı

Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti. KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Birlik Başkanı Tarkan Kavaz, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile görüştü.

Ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Raziye Dağda, Nedim Enginsoy ile Özker Gürses de yer aldı. Kavaz, birlik olarak futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında Gürkan’a bilgi vererek destek talep etti.

Kavaz: Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor

KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Tarkan Kavaz, statlarda görev yapan kameramanların görevleri esnasında birçok sorunla karşılaştığını, birçok statta kameramanların görev yaptıkları yerlerde sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Statlar ile ilgili çalışma başlattıklarını, bazı statlarda kameramanların görev yapacak yerlerinin dahi olmadığını belirten Kavaz, futbol sezonu içerisinde özellikle seyircilerle iç içe görev yapmalarının beraberinde sözlü tacizleri getirdiğini, bu konuda kameramanların endişe ve sıkıntı ile müsabakalara gittiğini ifade etti.

Aynı sıkıntıların yeni sezonda yaşanması halinde gerekli her adımı atacaklarını ifade eden Kavaz, kameramanların müsabaka esnasındaki sıkıntıların çözümü noktasında yaptıkları çalışma hakkında bilgi verirken devam edecek ziyaretlerinin ilkini yaptıkları KTSYD’den destek talep etti.

Gürkan: Paydaşların iyi şartlarda görev yapabilmesi adına destek vermeye hazırız

Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, genelde sporda ve özelde futbolda haber kameramanlarının da diğer paydaşlar gibi aynı gemide olduğunu belirtti.

Kameramanların futbol müsabakalarının sporseverlere aktarılmasında önemli bir görevi olduğunu kaydeden Gürkan, sezon içerisinde benzer sıkıntıları spor basınının da yaşadığını, bunların önüne geçebilme adına dernek olarak adımlar attıklarını, sporseverlerin de sağduyulu olması gerektiğini dile getirdi.

Gürkan, kendileri ile beraber paydaşların sıkıntılarının minimuma düşürülmesi ve yeni sezonda daha iyi şartlarda görev yapılabilmesi adına yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

