Kavaz: Üyelerimiz sözlü tacizlere uğruyor

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
234 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
31 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
27 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
117 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
21 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
36 0
banner529

Kavaz: Üyelerimiz sözlü tacizlere uğruyor

banner476

Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret ederek, futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi verip, destek talep etti. Tarkan Kavaz ziyarette, “Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor ve sözlü tacizlere uğruyor.” açıklamasını yaptı

banner533
Kavaz: Üyelerimiz sözlü tacizlere uğruyor
Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti. KTSYD Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Birlik Başkanı Tarkan Kavaz, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile görüştü.
Ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Raziye Dağda, Nedim Enginsoy ile Özker Gürses de yer aldı. Kavaz, birlik olarak futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında Gürkan’a bilgi vererek destek talep etti.
Kavaz: Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor
KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Tarkan Kavaz, statlarda görev yapan kameramanların görevleri esnasında birçok sorunla karşılaştığını, birçok statta kameramanların görev yaptıkları yerlerde sıkıntılar yaşandığını belirtti.
Statlar ile ilgili çalışma başlattıklarını, bazı statlarda kameramanların görev yapacak yerlerinin dahi olmadığını belirten Kavaz, futbol sezonu içerisinde özellikle seyircilerle iç içe görev yapmalarının beraberinde sözlü tacizleri getirdiğini, bu konuda kameramanların endişe ve sıkıntı ile müsabakalara gittiğini ifade etti.
Aynı sıkıntıların yeni sezonda yaşanması halinde gerekli her adımı atacaklarını ifade eden Kavaz, kameramanların müsabaka esnasındaki sıkıntıların çözümü noktasında yaptıkları çalışma hakkında bilgi verirken devam edecek ziyaretlerinin ilkini yaptıkları KTSYD’den destek talep etti.
Gürkan: Paydaşların iyi şartlarda görev yapabilmesi adına destek vermeye hazırız
Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, genelde sporda ve özelde futbolda haber kameramanlarının da diğer paydaşlar gibi aynı gemide olduğunu belirtti.
Kameramanların futbol müsabakalarının sporseverlere aktarılmasında önemli bir görevi olduğunu kaydeden Gürkan, sezon içerisinde benzer sıkıntıları spor basınının da yaşadığını, bunların önüne geçebilme adına dernek olarak adımlar attıklarını, sporseverlerin de sağduyulu olması gerektiğini dile getirdi.
Gürkan, kendileri ile beraber paydaşların sıkıntılarının minimuma düşürülmesi ve yeni sezonda daha iyi şartlarda görev yapılabilmesi adına yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.