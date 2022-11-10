KAÜ Spor Oyunlarına iddialı başladı

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen 21. Üniversite Spor Oyunları 22 farklı branşta oynanacak oyunlarla bugün başladı.

KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NİN 3-0’LIK GALİBİYETİ

KKÜSF tarafından organize edilen spor oyunlarında futbol alanında Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Girne Üniversitesi’ni 3 farkla mağlup ederek ikinci maça hazırlıklara başladı. Göçmenköy Stadı’nda oynanan maç çekişmeli dakikalara ev sahipliği yaparken son yirmi dakika on kişi kalan Kıbrıs Amerikan Üniversitesi takımı rakibini farklı skorla mağlubiyete uğrattı.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Spor Koordinatörlüğü, turnuvaya galibiyet ile başladıkları için mutlu olduklarını ikinci maç Yakın Doğu Üniversitesi ile oynayacaklarını ve antrenmanlara hız kesmeden devam ettiklerini bildirdi.

