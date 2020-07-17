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Kas kütlesi için orta dinlenme süresi şart

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Süleyman Halilibrahim, “Set arasını kısa tutarak kas gelişiminizi arttırabileceğinizi biliyor muydunuz?” sorusunu sorarak dinlenme ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, orta dinlenme sürelerinin kas kütlesi elde etmek için en ideal dinlenme süresi olduğunu söyledi

Kas kütlesi için orta dinlenme süresi şart
17 Temmuz 2020 Cuma 17:35

Fitness ve vücut geliştirme sporcusu ve antrenörü Süleyman Halilibrahim, “Set arasını kısa tutarak kas gelişiminizi arttırabileceğinizi biliyor muydunuz?” sorusunu sorarak dinlenme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Süleyman Halilibrahim’in dinlenme ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

“Fitness ve vücut geliştirmede kas gelişiminizi etkiyelen birçok faktör vardır. Dinlenme süreleri bunlardan biridir. Genel olarak dinlenme süreleri üç kategoriye ayrılmaktadır:

Kısa dinlenme süresi – yaklaşık 30-40 saniye

Uzun dinlenme süresi – 2-5 dakika

Orta dinlenme süreleri – yaklaşık 60-90 saniye

Kısa Süreli Dinlenme

Kaslarınızı ağırlık antrenmanları ile parçalamak ve ardından onarımını desteklemek gelişimin anahtarıdır. Kuvvet antrenmanlarında setler arasında dinlenme süresini 30 saniyeyle sınırlayarak, kaslarınızı daha fazla yormayı ve dolayısıyla daha fazla kazanımı amaçlarsınız. Bununla birlikte, set arası bu derece kısa süreli dinlenmenin de dezavantajı vardır. Bu kadar kısa süreli dinlenme gerçekleştirdiğinizde sonraki set için gücünüzü yeterince toplayabilmek için yeterli zamanınız olmayacaktır.

Kaslarınızın kasılma yetisinin olduğunu unutmayınız. Hareketi siz mekanik olarak hızlı yapabilirsiniz ancak bu adeleyi doğru ve sağlıklı kastığınız anlamına gelmez. Aksine sakatlık riskini arttırmış olursunuz. Eğer kısa süreli dinlenme sonrası gücünüzü tekrardan kazanımıyorsanız, bir sonraki set ya da harekette kaldıracağınız ağırlık kaslarınızın büyümesini sağlayacak kadar olmalı. Yanı size özel olarak hazırlanan planda yer alan  tekrar sayılarını çıkarabileceğiniz ağırlıklar seçilmelidir.

O yüzden kısa süreli dinlenme gerçekleştirirken özellikle hareketi düzgün yaptığınıza ve seçeceğiniz kiloları iyi seçmeye özen göstermelisiniz.

Uzun Süreli Dinlenme

Uzun dinlenme sürelerinin en önemli avantajı, gücünüzün neredeyse tamamen yenilenmesi için yeterince uzun zamana sahip olmanız.

Bu şekilde maximum kaldırabileceğiniz ağırlıklara ulaşabilirsiniz. Uzun dinlenme zamanla mükemmel kazanımlar ile sonuçlanan maksimum ağırlıkları kullanabilmenizi de sağlar. Bununla birlikte, uzun dinlenme sürelerinin dezavantajı ise, kaslarınızı yeterince yormamasının yanısıra ağır kiloların meydana getirebileceği kronik sakatlık riskleridir.

Orta Süreli Dinlenme

Orta dinlenme süreleri kas kütlesi elde etmek için en ideal olan seçenek gibi görünüyor. Kaldırılan ağırlıklar, kas liflerinde büyümeyi hedeflemek için yeterince ağırdır ve ortaya çıkan yorgunluk ortaya kas geliştirme anahtarını çevirmek için yeterli düzeydedir

Brezilya Üniversitesi araştırmacıları, Journal of Science & Medicine in Sport’un (Sporda Bilim ve Tıp Dergisi) 2009 tarihli sayısına bir rapor sundular. Rapora göre antrenmanlı kadınlar, bacak antrenmanları esnasında, setler arası 30 saniye ara verince 1-2 dakikalık aralara kıyasla %50 daha fazla büyüme hormonu salgılıyor.

Antrenmanlar sırasında büyüme hormonu (GH) seviyelerinizi patlatmak için setler arası dinlenme sürelerini yaklaşık bir dakikaya ayarlayın. Bunu daha da öteye taşımak istiyorsanız dinlenme aralığını 30 saniyeye indirin. Büyüme hormonundaki artışın daha fazla kas büyümesi ve yağ yakımı anlamına geldiğini de unutmamak gerek.”

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