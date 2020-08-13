Kartal golcüsünü arıyor

Beşiktaş’ın transfer gündemi oldukça yoğun. Golcü arayışlarını hızlandıran siyah beyazlılar, orta sahaya takviye yapmayı da planlıyor.

Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazlılar, golcü arayışında listesinin ilk sırasında yer alan Mario Balotelli ile görüştü.

İtalyan futbolcunun istediği yıllık ücret ile Beşiktaş’ın önerdiği ücret arasında fark olduğu öğrenildi. Tarafların ilerleyen günlerde bir görüşme yaparak durumu sonuçlandırması bekleniyor.

Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın’ın, Porto'da forma giyen golcü Ze Luis’i daha çok istediği ifade edildi. Yeşil Burun Adalı oyuncu için önümüzdeki günlerde yeni bir girişim yapılabilir.

Portekiz ekibinin, Ze Luis'i satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği; yapılan ilk görüşmede de bunu siyah beyazlılara ilettiği belirtildi. Beşiktaş'ın, satın alma maddesini kaldırmaya çalışacağı da vurgulandı.

Öte yandan yönetim, Bernard Mensah transferi için Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile masaya oturdu. Ekonomik sıkıntılardan dolayı Ganalı oyuncuyu göndermek isteyen sarı kırmızılıların, Mensah'ı kiralamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın, 2 ya da 3 oyuncuyu Kayseri temsilcisine vererek transferi çözmeyi düşündüğü belirtildi. İki kulüp yetkililerinin, Mensah transferini çözüme ulaştırmak için bir iki gün içinde yeniden bir araya gelecekleri öğrenildi.

