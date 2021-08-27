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Karel’e saygı turnuvayı erteletti

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Karel’e saygı turnuvayı erteletti
Küçük Kaymaklı kulübün merhum taraftarı Mehmet Günsay anısına düzenleyeceği minikler anı turnuvası ertelendi.
4 takımın katılacağı Mehmet Günsay Anı Turnuvası, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi öğrencisi Karel Taşkentli’nintrafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi.
1 hafta sonraya ertelenen Şehit Hüseyin Ruso Stadındakiturnuvaya, Küçük Kaymaklı, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi ve Göçmenköy Futbol Akademisi katılacak.
 
 
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