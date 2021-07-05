Karel için pedal çevirecekler

Konulan SMA Tip 1 teşhisi nedeniyle tedavi gören Karel bebek için bisiklet etkinliği düzenleniyor.

Velospeed ile Bisiklet Severler Derneği 7 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00’de Beşparmak Restoran önünde toplanarak Karel bebek için bir araya gelinecek. Etkinlik 18.30’da başlayacak ve Karel bebek için katkı toplanacak. Yapılan açıklamada tüm bisiklet severler Karel bebek için etkinliğe davet edildi.

