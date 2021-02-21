Karavezirler’den, Merve’ye kutlama

Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, Cihangirli Merve Çelebi’yi kutlarken, “Bu sıkıntılı günlerde yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan köyümüzün başarılı sporcularından gurur kaynağımız Merve Çelebi'yi kutlarım.” ifadelerini kullandı

Temsilcimiz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, Avrupa Turu’nun ilk ayağı olan Wagrain Etabı’nda namağlup şampiyon oldu.

Avusturya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Wagrain Etabı’nda final mücadelesinde Çekya’yı 15-5 ve 15-10’luk setlerle 2-0 mağlup eden Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı, altın madalyanın sahibi oldu.

Cihangirli olan Merve Çelebi’yi kutlayanlar arasında Cihangir’in bağlı olduğu Değirmenlik Belediyesinin başkanı Cihangirli Ali Karavezirler de yer aldı.

Ali Karavezirler kutlama mesajında “Bu sıkıntılı günlerde yüzümüzü güldüren, göğsümüzü kabartan bizi gururlandıran ülkemizin ve köyümüzün başarılı sporcularından gurur kaynağımız Merve Çelebi'yi ve takım arkadaşlarını gönülden kutlar başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.