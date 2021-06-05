Karavezirler, Tek ile görüştü

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, sporun içerisinden gelen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti.

Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ile bölge sporu ile ilgili görüş alışverişinde bulunan Başkan Ali Karavezirler, nezaket amaçlı gerçekleşen ziyaretten büyük memnuniyet duydu.

