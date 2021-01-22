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Karavezirler, Dilekkaya lokalinin startını verdi

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Karavezirler, Dilekkaya lokalinin startını verdi
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Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler, belediye bağlı yerleşim yerlerinde spora verdiği önemle dikkat çekiyor.
Tesisleşmeye büyük önem veren Ali Karavezirler, BTM İkinci Lig kulüplerinden Dilekkaya Spor Kulübüne yeni bir kulüp lokali kazandırmak için harekete geçti. Ali Karavezirler, yeni kulüp lokali için temellerin dökülmesini yerinde incelerken yaptığı paylaşımda, “Dilekkayaköyümüze ve gençlerimize yeni kulüp binaları hayırlısı olsun. Hizmete devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
 

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Etiketler; #Ali Karavezirler #Değirmenlik Belediyesi #Dilekkaya
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