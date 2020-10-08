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Karadal’ın ilk mutluluğu

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Karadal’ın ilk mutluluğu
İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Gaziveren’in yardımcı antrenörü Sıtkı Karadal, ilk antrenörlük görevini ödülle tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor.
BTM İkinci Lig finalisti Gaziveren’in yardımcı antrenörü Sıtkı Karadal, Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği (KTFAD)tarafından ödüllendirildi. Sıtkı Karadal aldığı ödülle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneğimizin başkanı ve yönetim kuruluna çok teşekkür ederim.
Antenorlüktekiilk yılımda aldığım builk ödülü, kulübüm ve köyüm adına aldım. Öncelikle Gaziveren Spor Kulübübaşkan ve yönetim kuruluna, beni bu yola teşvik eden, benimle çalışan teknik direktör Sayıner Seyitler ve tüm takım arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunarım.”
 
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