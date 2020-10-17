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Kaplıca’da çim saha çalışmaları sürüyor

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Kaplıca’da çim saha çalışmaları sürüyor
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61’in Kaplıca’daki sahasını çimlendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Metin Genç başkanlığındaki Karadeniz 61 yönetim kurulu, kulüp eski başkanlarından HP milletvekili Mesut Genç’in de katkılarıyla statta gerekli beton dökümünü gerçekleştirdi. Sahanın su ihtiyacını giderecek depoların koyulacağı yer ve çevre duvarlarının örüleceği betonu dökülürken, bir eksiklik daha giderildi.
 
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