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Kaplıca Sahasında sular aktı

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Kaplıca Sahasında sular aktı
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BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünde Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
Kaplıca Sahasına kum serme işlemi tamamlanırken, saha zeminine kurulan sulama sisteminin deneme çalışmaları da yapıldı. Çim ekimine kadar sahanın gerekli tüm yerlerine konulacak olan sulama sisteminin tamamlanmasıyla birlikte çim ekimine geçilmesi ve Haziran ayına kadar sahanın futbol oynamaya hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
 
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