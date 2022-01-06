Kaplıca Emre Genç sahasında sona doğru

BTM 2. Lig ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61 takımının geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu çim saha projesinde sona yaklaşıldı.

Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübü Başkanı Metin Genç dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kaplıca Emre Genç sahasında sona gelindiğini duyurdu.

Sahanın çim zeminin yem yeşil oluşu yanında yedek kulübesi, soyunma odaları, çevre tellemesi ile saha maç oynamaya hazır durumda.

