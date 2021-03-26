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Kapalı alanlarda spora izin

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Bakanlar Kurulu, açık alanlarda tüm spor branşlarında temassız, bireysel antrenmanlara izin verirken, 1 Nisan’dan itibaren kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarına da şartlı antrenman izni verdi

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Kapalı alanlarda spora izin
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Bakanlar Kurulu, 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda, spor konusunda yeni kararlar aldı.
Alınan kararlar şöyle:
“Açık alanlarda tüm spor branşlarında lisanslı performans sporcularının temassız, bireysel antrenmanların başlamasına karar verilmiştir. Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin devam etmesi uygun görülmüştür.
Yüzme havuzlarında spor kulüplerinin performans yüzücüleri, lisanslı yüzücülerin antrenmanları ve rehabilitasyon amaçlı engelli bireylerin çalışmaları yapılabilecektir. Ancak havuzlarda kurs faaliyetleri kesinlikle yapılmayacaktır.
Kapalı spor salonları (fitness) hazırlanan taahhütnamede belirtilen koşullar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürebileceklerdir. Spor salonlarında görev yapan kişiler yedi günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Taahhüt formlarında belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen salonlar kapatılabilecektir.
Ülkemizde vaka sayılarına göre aksi bir karar üretilmemesi halinde haftalık PCR testlerini yapmaları kaydı ile 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren kapalı alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının seyircisiz olarak yapılması uygun görülmüştür. İlgili federasyonlar ile hazırlanacak olan taahhütname imzalanacaktır.”
 
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