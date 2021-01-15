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Kalkanlı üyelerine avantajlı kart

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Kalkanlı üyelerine avantajlı kart
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İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübünde yönetim kurulu, hem kulüp üye sayısını artırmak hem de üyelere avantaj sağlamak için, birçok kurum – kuruluş ile alış verişlerde indirim anlaşmaları imzaladı.
Kalkanlı Spor Kulübünden üye kartları ile ilgili yapılan açıklamada “2021 yılı için tüm üyelerimize avantaj sağlamak için kolları sıvadık. 15 Ocak itibarı ile dağıtımına başladığımız üye kartlarımız ile anlaşmalı yerlerden indiriminizi istemeyi unutmayın.” ifadeleri kullanıldı.
 
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