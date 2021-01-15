Kalkanlı üyelerine avantajlı kart

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübünde yönetim kurulu, hem kulüp üye sayısını artırmak hem de üyelere avantaj sağlamak için, birçok kurum – kuruluş ile alış verişlerde indirim anlaşmaları imzaladı.
Kalkanlı Spor Kulübünden üye kartları ile ilgili yapılan açıklamada “2021 yılı için tüm üyelerimize avantaj sağlamak için kolları sıvadık. 15 Ocak itibarı ile dağıtımına başladığımız üye kartlarımız ile anlaşmalı yerlerden indiriminizi istemeyi unutmayın.” ifadeleri kullanıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.