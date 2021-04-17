Kalkanlı kulübü, Avcılık Federasyonuna tepkili

Kalkanlı Spor Kulübü yönetim kurulu, K.K.T.C Avcılık Federasyonu üyeliğinin, iptal edilmek istendiği gerekçesi ile federasyona tepki gösterdi.

Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Kalkanlı Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“1986’dan bugüne üyesi olduğumuz K.K.T.C Avcılık Federasyonu üyeliğimiz, federasyon yönetiminin şahsi kararları doğrultusunda yasalar ve tüzükler gözardı edilerek iptal edilmek istenmektedir. Süreç; yeni bir tüzük değişikliği yapacaklarını söyleyerek yaklaşık 1 yıl önce K.S.K Avcılık Kurulu heyetine yeni bir avcılık derneği kurdurup, karşı derneğin faaliyete geçmesiyle olay patlak vermiş, Kulübümüz köyde çıkan söylentiler üzerine K.K.T.C Avcılık Federasyonundan açıklama istemiştir. 02.11.2020 tarihinde bizlere verilen cevap, ‘’Uzun yıllardır üyesi olduğunuz federasyon üyeliğiniz devam ediyor olmuştur’’.

04.03.2021 tarihinde üyeliğimizin yenilenmesi için yazılı dilekçe vermiş olmamıza rağmen, 30 günlük yasal cevap süresinin sona ermesi ile beklediğimiz cevabı alamadık. Bunun üzerine Kulüp Avukatımız aracılığıyla üyeliğimizi yenilemeleri için noter onaylı ihbar gönderdik.

Bizler K.S.K olarak yıllardır hiçbir maddi destek almadan kendi olanaklarımızla faaliyetlerimizi sürdüren bir kulüp olarak bunları haketmediğimizi düşünmekle birlikte,

K.K.T.C Avcılık Federasyonu Yönetimine sormak isteriz;

1-Sizler K.K.T.C Avcılık Federasyonu yönetimi olarak kendinizi tüzük ve yasalardan üstün mü görüyorsunuz?

2- Köyümüzde huzursuzluk çıkarıp insanları birbirine düşürdüğünüzün farkında mısınız?

3- Üye sayısı 200’e yaklaşmakta olan bir kulübü nasıl görmezden gelebilirsiniz?

4- Gerçekleştirdiğimiz toplantıda tarafınıza; Avcılık Kolu için ayrı bütçe ve talep ettiğiniz tüm tüzük değişikliklerini yapmaya hazır olduğumuzu bildirmemize rağmen neden sessiz kalıyorsunuz?

5-Otuzbeş (35) yıldır kendi olanakları ile avcılığa hizmet etmiş kulübümüzün,kendi yaptığı,ceza gerektirecek hiçbir davranış veya suç yokken,başka bir dernek kuruldu diye üyeliğini iptal etmeyi istemek doğru bir yaklaşım mı?

Bu süreçte kulübümüze yaşattığınız bu mağduriyetin sebebini tüm avcı üyelerimize ve kamuoyuna açıklama yapmanızı bekliyoruz.”

