Josef De Souza resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dün İstanbul'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
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