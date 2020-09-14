banner480
banner69
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
24 0
54 0
 
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
352 0
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
Robot köpekler ABD ordusunun tatbikatına katıldı
36 0
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
Ankara'da kum fırtınası: 6 yaralı
14 0
Ferrari
Ferrari "Shooting Brake" üretmeyecek
22 0
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
Yıldırım köylülerinin yol isyanı büyüdü
399 0
banner460

Josef De Souza resmen Beşiktaş'ta

banner476

Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı

Josef De Souza resmen Beşiktaş'ta
Beşiktaş'ta Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, dün İstanbul'a geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum." ifadelerini kullanmıştı.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.