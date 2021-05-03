İzel’in vefatı Binatlı camiasını üzdü

İsmet KARAOSMAN

Ülkemiz genç yaşta hayatını kaybeden Ali İzel’in vefatının derin üzüntüsünü yaşarken, İzel’in vefatı futbol camiasında da üzüntü yarattı.

Yıllardır bitkisel hayatta olan Ali İzel’invefatı, babası DrHayat İzel’in başkanlığını yaptığı Binatlı camiasında da çok büyük üzüntüye neden oldu. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü, Ali İzel’invefatı ile ilgili açıklama yaparken, açıklamada “Eski kulüp başkanımız Hayat İzel’in oğlu Ali İzel’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız Ailesinin ve camiamızın başı sağolsun.” ifadeleri kullanıldı.

