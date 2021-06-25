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İYİ Parti milletvekili, Binatlılılarla buluştu

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İYİ Parti milletvekili, Binatlılılarla buluştu
Niyazi ERGÜLEN
Türkiye İYİ Parti milletvekili Ali Yavuz Ağıroğlu ve beraberindeki heyet, ülkemizde temaslarda bulunurken, Güzelyurt bölgesini de ziyaret etti.
Ali Yavuz Ağıroğlu,Güzelyurtziyaretinde Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü de ziyaret etti.Ali Yavuz Ağıroğlu’na,Binatlı Yılmaz Spor Kulübünü ziyaretinde kulübün fahri başkanı Özel Tahsin de eşlik etti.
Ali Yavuz Ağıroğlu ziyaret sırasında Binatlı Yılmaz Spor Kulübü yöneticileri ve taraftarlarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Ali Yavuz Ağıroğlu ve beraberindeki heyet, kulüp ziyaretinden sonra antrenman yapan Binatlı U20 Takımını ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
 
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